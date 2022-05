Comincia la stagione dell’approvazione delle misure finanziarie a Palazzo Mosti. In Aula si va domani, alle 9,30. Il presidente Renato Parente infatti ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per domani 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno: approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2022; approvazione delle aliquote 2022 dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Poi una serie di debiti fuori bilancio abbastanza innocui perché riconosciuti da sentenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia