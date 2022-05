Fumo e odore acre ieri mattina intorno alle 7,30 in via Delle Puglie, dove l’ingresso di un’abitazione è stato danneggiato dalle fiamme. I Vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti e una volta sul posto sono stati in grado di circoscrivere il rogo ed evitare che si estendesse all’intero caseggiato.

