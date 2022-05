Il Benevento si ferma sul più bello, ossia a un passo dalla finale. Bastava un pari per guadagnarsi il diritto di continuare a sognare la promozione in Serie A, ma all’Arena Garibaldi la Strega perde (1-0 il risultato finale) e fa un capitombolo a cui non può più porre rimedio. Una sconfitta che fa calare il sipario sulla stagione. I titoli di coda arrivano al termine di una gara in cui sono condensati tutti i i mali della stagione: perché anche contro il Pisa sono venuti fuori tutti quei limiti di personalità che hanno condizionato in maniera pesante il cammino di un’annata tribolata. Contratta, timida, senza idee: la formazione giallorossa è andata al tappeto e non ha trovato più le energie, sia fisiche che mentali, per rialzarsi. Così, a giocarsi la Serie A saranno i nerazzurri.

