D’Angelo: “Qualificazione meritata, giocatori del Benevento intimoriti dai nostri tifosi”

Ne era convinto e il campo gli ha dato ragione. Luca D’Angelo, già al termine del match d’andata, si era lasciato scappare: “Passeremo noi il turno”. Detto, fatto: il suo Pisa batte il Benevento e si prende la finale. A fine gara, tutta la soddisfazione del tecnico nerazzurro, per il passaggio del turno e per la prova offerta dai suoi: “Abbiamo fatto una grande partita nel primo tempo, meritavamo il raddoppio in più di una circostanza. Nella ripresa è stata più una battaglia, ma non abbiamo mai corso rischi, anzi anche nel secondo tempo siamo stati noi ad avere le occasioni per segnare ancora”.

