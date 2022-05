Si va a processo. Dopo la maxi inchiesta della Procura di Benevento, coordinata dal pm Francesco Sansobrino, è arrivato ieri – dopo l’udienza preliminare davanti al gup Pietro Vinetti – il rinvio a giudizio per venti imputati. Stralcio (al primo luglio) per tre imputati, Gaetano Ciccarelli (eccepito un difetto di notifica) Antonio Fiengo e Mario Del Mese che dovrebbero andare invece verso il patteggiamento. Altri venti, dunque affronteranno il dibattimento per reati che a vario titolo vanno dalla corruzione alla turbata libertà degli incanti e al falso ideologico.

