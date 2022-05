Dopo la consigliera di opposizione Alessia Accettola, anche l’ex sindaco Mario Pepe interviene nel dibattito sui conti in rosso del Comune per difendere la sua gestione. Come già affermato dall’ex assessora al bilancio, anche Pepe respinge addebiti di responsabilità alla parte politica a partire dal rendiconto 2015. Rivolge dei ringraziamenti con dei precisi distinguo a funzionari e dipendenti del Comune, per poi invitare l’attuale maggioranza a un incontro pubblico per parlare delle cause del disavanzo.

