Vincere per non avere rimpianti. La promozione diretta è ormai fuggita via, ma il Benevento punta comunque a chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare. Innanzitutto perché la matematica offre ancora la possibilità, seppur remota, di rientrare nei giochi, ma soprattutto perché un risultato positivo nel big match contro il Monza tornerebbe comunque utile in vista dei play off, nell’ottica del miglior piazzamento che qualche vantaggio concreto lo offre.

