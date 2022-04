La Cassazione ha annullato le misure – interdizione per un anno dall’esercizio della professione o dall’attività imprenditoriale – che il Tribunale del Riesame aveva comminato ad alcuni degli indagati dell’inchiesta, coordinata dalla sostituto Assunta Tillo, sui concordati di alcuni grossi gruppi imprenditoriali sanniti. La decisione dei giudici con l’ermellino riguarda Vincenzo Catalano, Raffaele Nardone, Mario Porcaro, Fabio Mataluni, Vincenzo Mataluni, Biagio Mataluni. Andrea Porcaro, Francesco Porcaro, per due capi di imputazione e per un capo di imputazione, Fabio Cassero.

