Dentro i giochi, ora più che mai. Il Benevento resta in corsa per i posti che contano e ora ha una straordinaria occasione per mettere le mani su quella seconda piazza che vale la promozione diretta in Serie A. Un’opportunità simile a quella avuta nel recupero contro il Cosenza, frantumata dal colpo di testa di Camporese che ha condannato i giallorossi a una sconfitta immeritata.

