Sono in fase di avanzamento diverse nuove iniziative sul fronte della tutela della salute pubblica con l’obiettivo di innalzare i livelli prevenzione e assistenza da parte dell’Asl di Benevento. «Sulle vaccinazioni puntiamo al rilancio per tutte, non solo quelle anti Covid-19. Stiamo preparando una serie di attività e iniziative per promuovere diverse tipologie di vaccinazioni perché è fondamentale farlo», così il dg, Gennaro Volpe.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia