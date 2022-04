La sensazione perenne di una distanza da colmare e quel processo di crescita in cui trovano spazio anche i rimpianti. Il Benevento torna al “Vigorito” con l’occasione giusta per guardarsi allo specchio e lanciarsi un segnale, contro una delle migliori squadre del campionato. È il prezzo da pagare per colmare i chilometri che separano le prime della classe, scenario tracciato dal Pisa come sua comfort zone per lunghi tratti del campionato, salvo accusare il momento di flessione e tirar su la testa con nuova enfasi e solidità.

