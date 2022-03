Cinque minuti per lasciare la sua impronta nella partita che avvicina il Perù ai Mondiali. Tanto sono bastati a Gianluca Lapadula per far esplodere lo stadio ‘National’ di Lima e per spianare la strada della vittoria alla blanquirroja. E’ stato il destro velenoso del bomber del Benevento a indirizzare il match contro il Paraguay, decisivo per assicurarsi l’accesso allo spareggio intercontinentale.

