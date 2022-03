Di volontà, di carattere, di cuore. Il Benevento fa ciò che doveva: vincere contro il Crotone (3-1 il risultato finale) e, nonostante le tantissime difficoltà, sfruttare in pieno l’assist offerto dal calendario per dare nuova linfa alle proprie ambizioni. Nella giornata che ha messo le prime quattro l’una di fronte all’altra, la Strega fa valere i 31 punti di distacco sui pitagorici per rivedere da vicino la cima: ora, in attesa di Pisa-Cremonese, il ritardo dal primo posto è di quattro lunghezze, quello dal secondo invece di tre; il tutto senza dimenticare che i giallorossi devono ancora recuperare il match con il Cosenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia