Ritardi nell’inizio dei corsi, carenza di docenti per problemi di natura contrattuale, qualche rinvio delle sessioni d’esame. Sono le lamentele che abbiamo raccolto dalla voce degli studenti durante il mini-corteo di una cinquantina di allievi che si sono radunati durante la Prefettura e poi zaini e strumenti in spalle hanno proseguito fino a via La Vipera dove ha sede il Conservatorio musicale Sala.

