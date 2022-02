Ha vinto i due storici scudetti con la Partenope nel ‘65 e ‘66, poi ha costruito le basi per la nascita e lo sviluppo del rugby a Benevento, lavoro di semina che ha continuato a svolgere in tante realtà italiane, alternato all’impegno ai vertici della Federazione. Franco Ascantini, per tutti ‘il professore’, è scomparso ieri a Roma. Classe ‘35, radici nel Sannio a Fragneto Monforte, è a Napoli che calca il rettangolo di gioco per la prima volta, coinvolto da un altro prof, Camillo Pasolini.

