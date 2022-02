Crisi nera per il Benevento. Il momento no dei giallorossi continua e investe la squadra di Fabio Caserta anche contro l’Ascoli: al “Vigorito” i bianconeri resistono nel primo tempo e chiudono i conti nella ripresa con l’uno-due fatale per la Strega. Prima il colpo sottomisura di Bidaoui, poi l’azione conclusa da Baschirotto: un 2-0 che pesa come un macigno per il calendario e per le ambizioni di classifica dei sanniti. Lo score delle ultime notti racconta di 2 gol a referto nelle ultime 5 gare giocate, di 3 pareggi e 2 sconfitte e di una vittoria che manca ormai dal testa a testa col Monza, il primo del 2022 che sembrava aver riagganciato il Benevento e le sue ambizioni al momento d’oro con cui aveva chiuso il 2021.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia