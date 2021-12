Una delibera del Collegio dei revisori dell’Acer che “demolisce” (copyright di Luigi Diego Perifano) le convenzioni che avrebbero permesso agli inquilini di via Saragat di riscattare, finalmente, le proprietà delle case che abitano, come attendono da decenni. E’ proprio la complessa vicenda urbanistica di via Saragat il fronte che l’opposizione sceglie per la prima conferenza congiunta: ranghi completi, tutti i gruppi di Alternativa, Prima Benevento e Civico 22.

