L’assessore al Traffico, Attilio Cappa, rende noto che, a seguito di una riunione operativa con i rappresentanti dell’Asl di Benevento tenutasi ieri mattina presso l’Hub vaccinale della ex Caserma Pepicelli e a cui ha partecipato anche il consigliere Luigi Scarinizi, è stato deciso di istituire il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di viale degli Atlantici, nel tratto compreso tra l’incrocio con via G. B. La Salle e l’incrocio con via Meomartini, al fine di evitare ingorghi e favorire la circolazione dei veicoli che quotidianamente si recano presso la struttura per effettuare i vaccini anti Covid.

