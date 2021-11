Prima la vittoria in casa delle Aquile Caserta, poi il bis ieri in casa del Teano. Il Pietrelcina si conferma grande e continua il suo momento magico. La squadra di mister Catullo, seppur su un campo al limite della praticabilità, riesce a far valere il suo maggior tasso tecnico e, con un risultato all’inglese, si sbarazza del Teano e procede il cammino a ridosso della prima della classe Villa Literno. I sanniti del presidente Maioli si confermano al secondo posto ma allo stesso tempo non si montano la testa.

