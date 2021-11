Eccellenza – Forza e Coraggio, crisi senza fine: ko anche a Lioni

In settimana aveva chiesto ai suoi di stringere i denti, di gettare il cuore oltre l’ostacolo e provare a ‘limitare’ i danni in vista dell’imminente riapertura del calcio mercato. I dirigenti della Forza e Coraggio, con a capo il ds Gigi Magliulo, capendo le difficoltà della squadra, speravano in un colpo di coda. C’era da tenere a bada il Lioni, formazione che, specie tra le mura amiche, aveva finora costruito le sue fortune (18 punti conquistati di cui 13 in casa). Alla fine, nonostante i buoni propositi, in campo si è visto ben altro e così la formazione di mister Ferullo ha avuto vita facile.

