Proprio a ridosso della giornata per la sensibilizzazione al tema scottante della violenza sulle donne, a San Lorenzo Maggiore si registra l’ennesimo atto di una questione difficile da cancellare. Durante la notte di venerdì i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita sono intervenuti in aiuto di una donna e della propria figlia ed hanno tratto in arresto per atti persecutori il suo ex marito, un 40enne laurentino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia