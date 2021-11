Prove di Polo oncologico a Sant’Agata de’ Goti. Quello che pareva essere un progetto lontano, per quanto sancito in tanto di decreto commissariale, inizia ad assumere maggiore concretezza. A partire dal mese di gennaio 2022, infatti, prenderà il via una collaborazione tra l’Istituto Pascale di Napoli e l’Azienda San Pio di Benevento per quanto riguarda il discorso delle cure tumorali.

