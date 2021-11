Allenamento defaticante a Tirrenia e nel pomeriggio rientro in treno in città per il Benevento che, all’indomani della sconfitta con il Pisa, ha svolto una sgambatura prima di rimettersi in viaggio per tornare nel Sannio. Da oggi, la preparazione alla prossima sfida con la Reggina entrerà nel vivo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia