Dove eravamo rimasti? Alla doppia sconfitta interna con Brescia e Frosinone che ha finito per far calare qualche ombra sul progetto tecnico e che, complici i risultati delle partite di ieri, ha portato il Benevento fuori dalla zona play off per la prima volta dall’inizio del campionato. Per rientrarvi immediatamente e inseguire il riscatto dopo i recenti passi falsi, la truppa di Caserta andrà a caccia della vittoria questa sera nella sfida contro il Pisa.

