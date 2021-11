L’efficacia per dar la caccia al massimo risultato possibile. Il Benevento torna in corsa in Serie B e lo fa su uno dei campi più complicati di questo avvio: Caserta sfida D’Angelo e le potenzialità di un Pisa imprevedibile, contraddistinto da cali di tensione e rinascite improvvise che costringono la Strega a tenere alta la guardia. Ai giallorossi servirà lo spunto in più lì dove, fino ad ora, è mancata la vera fame giallorossa: nodi da sciogliere nel reparto avanzato, con i riflettori puntati soprattutto sulle corsie esterne.

