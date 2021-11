Dopo l’ok dalla Conferenza di Servizi per la costruzione del nuovo parco eolico che dovrebbe sorgere a San Bartolomeo in Galdo, continua la ferma opposizione degli enti territoriali coinvolti. Si tratta di un’opera che vede un impianto da 28 MW in località Sant’Angelo da parte della società Edelweiss Power S.r.l, a cui il Comune fortorino si è opposto dalla prima ora, adducendo motivazioni come problemi di distanze, il dissesto idrogeologico che interesserebbe la zona, ma soprattutto la mancanza di una strategia condivisa di programmazione territoriale che possa coinvolgere anche gli Enti.

