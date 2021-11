Il messaggio è stato recapitato e il gruppo sembra averlo recepito: guai a sottovalutare il Pisa. Fabio Caserta non si fida del nemico, non crede a un avversario in crisi e lo ha detto chiaramente ai suoi ragazzi. Certo, di fronte ci sarà una squadra mai così malmessa in questa stagione, per via delle assenze, ma proprio per questo motivo anche più imprevedibile e complicata da leggere. Ecco perché il tecnico giallorosso ha invitato Letizia e compagni a tenere gli occhi aperti per scansare i pericoli incombenti che nasconde la sfida dell’Arena Garibaldi.

