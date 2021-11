San Giorgio del Sannio, una rotatoria all’ingresso della cittadina

Sulle proposte di installazione di rotatorie a San Giorgio del Sannio c’era stato uno scambio frizzante tra i candidati in campagna elettorale. Ora, spunta il primo progetto. Non si tratta dell’incrocio del viale Spinelli – il tema più dibattuto -, per quello probabilmente bisognerà attendere perché l’amministrazione ha annunciato una fase di studio sulla mole di traffico che attraversa i semafori tornati col giallo fisso. No, il piano approvato con la delibera numero 168 del 9 novembre riguarda l’ingresso del paese, dove si incrociano la Statale Appia e via Zolli, collegamento con Cesine.

