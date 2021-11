Ieri pomeriggio, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria e della Squadra Mobile della Questura, è stata data esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 51 anni, residente in provincia di Benevento, di nazionalità marocchina, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del delitto di violenza sessuale aggravata in danno della figlia e di maltrattamenti nei confronti della figlia e della moglie, con lui conviventi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia