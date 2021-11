Ricollocare i vincitori del concorso che non sono stati assunti dai Comuni, ma senza per questo fare a meno di potenziali iniziative legali. E’ questo in sintesi il contenuto di una nota firmata ieri da Maria Somma, direttore generale dell’Autorità di gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Campania, in relazione a quei Comuni che pur avendo aderito al Ripam non hanno poi ‘aperto le porte’ al nuovo personale.

