Nervosismo e preoccupazione tra i residenti in centro storico: motivo di allarme l’incrocio tra la ripresa in atto, seppure con indici ridotti in città e nel territorio sannita, e l’assistere a condotte giudicate non prudenti sotto casa tra vicoli e slarghi in centro storico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia