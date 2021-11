Due mesi di campionato, tre di lavoro quasi quotidiano non sono bastati per dare un’anima e un’identità al Benevento. Sensazione diffusa che emerge chiaramente da questa prima fase di campionato in cui la squadra di Caserta è andata avanti tra problemi di approccio, vuoti di concentrazione e risultati positivi che hanno finito per mascherare prestazioni non soddisfacenti.

