Sono in vendita dalle 10 di ieri i biglietti per la gara con il Frosinone, in programma al ‘Vigorito’ sabato 6 novembre alle 18.30. Invariati i prezzi dei tagliandi rispetto alle ultime partite: serviranno 14 euro per la Curva Sud e la Curva Nord, 18 euro per i Distinti, 20 euro per Tribuna inferiore e Tribuna superiore scoperta, 30 euro per la Tribuna superiore coperta, 70 euro per la Tribuna centrale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia