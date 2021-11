“La colpa è tutta mia”. Da match winner a Crotone a primo indiziato per il crollo contro il Brescia: non sembra darsi pace Gaetano Letizia per quell’errore che ha compromesso partita, risultato e morale del Benevento. Il capitano della Strega non smette di pensare al tocco tanto delicato quanto decisivo che ha aperto le porte della metà campo giallorossa allo spunto, vincente, di Tramoni.

