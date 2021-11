“Ciao Benevento, sarà per sempre emozionante tornare da te”. Un legame che solo il tempo potrà scalfire, consegnato alla storia e alle emozioni di due anni intensi, dalla panchina al campo. C’è tanto spazio per Filippo Inzaghi nel cuore dei tifosi giallorossi: a raccontare l’essenza di un rapporto costruito sui sogni vissuti insieme è l’accoglienza del Vigorito per Super Pippo, alla prima da avversario contro il suo passato. Il tecnico del Brescia torna nel Sannio 169 giorni dopo l’ultima volta, quel Benevento-Crotone che ha sancito la parola fine sull’avventura in Serie A del Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia