L’Unità di Crisi della Regione Campania che da poco meno di due anni segue l’emergenza Coronavirus intende accelerare in cooperazione con il Commissariato Nazionale Emergenza sul fronte delle terze dosi per due categorie professionali giudicate a rischio rilevante: i docenti e gli addetti del sistema scolastico e le forze dell’ordine, che peraltro in Campania furono oggetto di una campagna vaccinale mirata più tempestiva che in altri territori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia