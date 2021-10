Due agenti di Polizia in ospedale. E’ la conseguenza di un episodio andato in scena ieri, in città. Secondo una prima ricostruzione gli inquilini di un palazzo hanno chiamato il 112 poiché un uomo stava dando in escandescenze su un pianerottolo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia