Conferma ieri di un’accelerazione della circolazione virale quella refertata nel computo quotidiano del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia nei territori italiani. Per il secondo giorno consecutivo referto in 24 ore nel Sannio di venti contagiati in più, con la prosecuzione di un’accelerazione rilevante, sopra la media aggregata delle ultime settimane. In due giorni dunque quaranta nuove infezioni refertate.

