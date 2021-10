Crotone, Brescia e Frosinone: da qui non passerà il senso del campionato del Benevento, ma sicuramente le prossime tre partite finiranno per indirizzare il girone d’andata della formazione di Fabio Caserta che ora, dopo aver conquistato il terzo posto in classifica, è chiamato a dare conferme importanti in quello che è il primo momento verità della stagione.

