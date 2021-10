Nell’ultimo monitoraggio disponibile, vale a dire del 2019, secondo Legambiente Campania, nel territorio sono stati conferiti 426.372 tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari al 16,4% del totale dei rifiuti con una produzione media annua pro-capite di 73,7 kg. Valori in aumento rispetto al 2018, con un +17% per quanto riguarda la raccolta complessiva dei rifiuti da imballaggio (che nel 2018 era di 364 mila tonnellate) e un +17,5% per la produzione pro-capite annua (che nel 2018 era di 62,7 kg per abitante).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia