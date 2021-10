Itis ‘Lucarelli’, approvato intervento di riqualificazione

Aggiudicato appalto per circa sessantamila euro per intervento adeguamento antincendio dell’Itis “Bosco Lucarelli” in città, nonché per l’apposizione di nuovi infissi presso un padiglione dell’edificio scolastico. L’intervento rientra nel quadro delle azioni di manutenzione della rete scolastica di competenza della Provincia di Benevento che si affianca a tutta l’attività progettuale che prevede per i prossimi anni, numerosi investimenti.

