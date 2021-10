Il Benevento non ha ancora trovato una sua forma definitiva. Otto giornate di campionato, a cui si aggiunge la gara di Coppa Italia con la Spal e una preparazione estiva durata un mese, non sono state sufficienti per dare un volto chiaro alla creatura di Fabio Caserta. Il tecnico calabrese aveva in mente di presentare un calcio propositivo e moderno – ed è anche per questo motivo che la scelta della società di via Santa Colomba è caduta su di lui, nella corsa alla successione di Pippo Inzaghi – ma finora tutto è rimasto nelle intenzioni.

