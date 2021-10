L’aria è ancora acre ad Airola. I dati Arpac giunti nella serata di lunedì, per buona parte rientrati, non tranquillizzano la cittadinanza che si trova a scontrarsi con un dato fattuale, concreto. L’aria, cioè, in diversi momenti, in diversi punti, è irrespirabile.

