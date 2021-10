Alla fine, l’attesa è stata premiata e l’obiettivo è stato raggiunto: Nicolas Viola continuerà a giocare in Serie A. Non lo farà nella Salernitana, che pure nei giorni scorsi ha fatto un altro tentativo per provare a raggiungere un accordo con il regista di Taurianova, ma con il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sì, perché a sorpresa il club rossoblù ha deciso di andare sul mercato degli svincolati, in seguito alla perdurante indisponibilità di Schouten e al grave infortunio di Kinglsey.

