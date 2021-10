“Abbiamo creato di più rispetto al nostro avversario: un peccato, perché non siamo riusciti a concretizzare”. C’è il rammarico per i due punti persi tra le righe dell’istantanea scattata da Kamil Glik in una gara dai due volti ma condizionata, su più fronti, dalle sfuriate giallorosse. È mancato l’ultimo spunto, decisivo, per incanalare la sfida e strappare un successo fondamentale in una sfida da vertigini di classifica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia