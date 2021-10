Caserta è convinto: “Grande gara, siamo sulla strada giusta”

Un altro pari, il terzo consecutivo per la Strega, ma quello portato via da Cremona per Fabio Caserta è un punto diverso rispetto ai precedenti conquistati contro Como e Perugia. A giudizio del tecnico giallorosso, infatti, la sua squadra ha offerto una grande prestazione e avrebbe addirittura meritato di vincere. Punto di vista rispettabile quello dell’allenatore di Melito di Porto Salvo, ma anche poco condivisibile perché è vero che la Cremonese ha agguantato il pari con un gol fortuito, ma altrettanto ha fatto il Benevento per sbloccare la contesa, così come va detto che i grigiorossi qualche chance per passare in vantaggio pure l’hanno avuta, quando il punteggio era fermo sull’1-1. Insomma, alla luce di questo il pari appare il risultato più giusto, ma non per Caserta.

