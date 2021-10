I dati relativi alla diossina nell’atmosfera di Airola, come da rilievi delle centraline collocate nelle immediate prossimità del luogo dell’incendio, si confermano in sforamento dei parametri. Lo rende noto l’Arpac che ha reso “disponibili gli esiti analitici del secondo ciclo di campionamento con campionatore ad alto flusso per la determinazione di diossine e furani”.

