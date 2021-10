E’ in programma oggi, alle 20, il Consiglio comunale di insediamento a San Nazzaro. Dopo l’esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti, il sindaco Giovanni Manganiello giurerà per la terza volta, per poi comunicare i componenti della Giunta, non ancora annunciati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia