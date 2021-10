Il doppio ex Walter Zullo: “Per il Benevento non sarà facile a Cremona, ma la squadra di Caserta lotterà fino alla fine per la A”

È cresciuto con i colori giallorossi, sbocciando nel calcio che conta con la maglia del Benevento. La Cremonese invece l’ha vissuta tra le tante tappe della sua carriera, in un lungo viaggio alla ricerca della sua dimensione ideale. Oggi Walter Zullo è al Taranto, in Serie C: è tornato tra i professionisti dopo una breve sosta in D ed è pronto a rimettersi in gioco per ripartire al massimo delle sue possibilità. “Ho scelto Taranto perché è una piazza ambiziosa – ha dichiarato a Il Sannio Quotidiano – e la sua storia parla chiaro. Rimettersi in discussione qui era la soluzione migliore: siamo partiti bene e cerchiamo di vivere la stagione nel miglior modo possibile”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia