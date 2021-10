Un pareggio che ha il sapore aspro dell’occasione persa, ma anche del punto guadagnato. E’ questo per il Benevento il paradosso dello 0-0 col Perugia. Occasione persa perché, in caso di successo, i giallorossi avrebbero accorciato le distanze sulla zona che vale la promozione diretta, salendo al terzo posto. Punto guadagnato perché l’andamento della gara non lascia dubbi: se c’è una squadra che doveva vincere ieri sera, è il Grifo e certamente non la Strega che mostra poche idee, ritmo a sprazzi e che, in generale, fa troppo poco per poter sperare di conquistare l’intera posta in palio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia